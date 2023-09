Haise : « On peut accepter de perdre, mais pas de n'importe quelle manière »

Plus de Sang que d’Or.

Déjà battu à Brest (3-2) et Paris (3-1), Lens a concédé une nouvelle défaite à l’extérieur, cette fois à Monaco (3-0). Le Racing ne compte qu’un point après quatre journées de Ligue 1, et Franck Haise avait évidemment la mine moins enjouée que d’habitude au moment de se présenter au micro de Canal+ après le revers subi à Louis-II. « Quand on perd trois matchs sur quatre et qu’on prend trois buts à chaque fois, évidemment, il y a des motifs d’inquiétude. Je ne retrouve pas assez mon équipe, ou alors quand le score est déjà pour l’adversaire. Il faut être dans l’action dès le départ » , souligne le coach artésien.…

QB pour SOFOOT.com