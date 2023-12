Haise : « J’ai ramené deux magnums à partager »

C’est la tournée du patron !

Après la qualification de Lens pour la Ligue Europa, grâce à la victoire contre Séville, c’est Franck Haise qui régale. « J’ai ramené deux magnums à partager avec mes amis et ma famille, il y aura un peu de Rhône Sud et de Corse », a annoncé le boss lensois, qui avait envie de parler pinard ce soir dans les entrailles de Bollaert : « Peu pensaient qu’on prendrait 8 points. Si quelqu’un m’avait dit qu’on prendrait 8 points, je lui aurais mis une bonne caisse de grands vins de côté » , avait d’abord lancé le technicien artésien, à l’heure de savourer sa campagne de Ligue des champions. « Si on a 8 points et qu’on est troisièmes, c’est que certains ont été meilleurs que nous. Point barre. Je suis fier d’avoir 8 points, a ajouté le passionné d’œnologie. On a tous grandi. On avait zéro expérience de la coupe d’Europe, ce n’est plus le cas. Le bilan n’est pas parfait, mais j’en suis très fier. » …

AHD, à Bollaert pour SOFOOT.com