Haine en ligne : les travailleurs du sexe craignent que la loi les marginalise encore

Une trentaine de travailleurs du sexe se sont rassemblés mardi à Paris pour dénoncer les violences à leur encontre et exprimer les craintes d'une « précarisation » liée à la loi contre la haine en ligne, actuellement examinée au Sénat.Rassemblés à l'appel du Syndicat du travail sexuel (Strass) dans le Ve arrondissement, ces dizaines d'hommes et de femmes ont écouté avec émotion le nom de leurs collègues assassinés dans le monde en 2019, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleurs du sexe.« On est de plus en plus victimes de tentatives de braquages, de viols, ou de violences, alors que c'était beaucoup plus rare avant le passage de la loi de pénalisation des clients de 2016 », a déploré Anaïs de Lenclos, porte-parole du Strass.« Toutes les lois répressives favorisent l'exploitation »Debout sur une estrade, les larmes aux yeux, l'artiste-performeuse et travailleuse du sexe Bertoulle Beaurebec s'est cousu la bouche avec du matériel de suture pour dénoncer ces violences. « C'est un geste de protestation contre le fait qu'on soit réduit au silence. C'est douloureux, mais beaucoup moins que le stigmate quotidien. On est considéré comme des sous-citoyens et on ne se sent pas en sécurité dans notre travail », a-t-elle expliqué. Merci @beaurebec pour cette performance. Pendant que nos vies sont debattues les TdS toujours reduites au silence. #pplAvia censure = violence. 17 Dec international day against violence. pic.twitter.com/8X9ZasAalv-- STRASS (@STRASS_Syndicat) December 17, 2019 Les travailleurs du sexe ont aussi protesté contre la proposition de loi LREM de lutte contre la haine en ligne, qui imposerait aux plateformes et moteurs de recherche de supprimer les contenus « manifestement » illicites sous 24 heures, craignant qu'elle n'aggrave leur marginalisation. « Internet et les réseaux sociaux sont nos outils d'indépendance pour entrer ...