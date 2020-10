Hadžibegi? : "Au Monténégro, Joveti? est notre Messi"

Sélectionneur du Monténégro depuis juillet 2019, Faruk Hadžibegi? a mis de côté son passé d'entraîneur du Red Star pour se concentrer pleinement sur une chose : remettre une équipe nationale à la dérive dans le droit chemin pour le Mondial au Qatar. Leader du groupe 1 de la Ligue C à l'heure de recevoir le Luxembourg, l'ancien meneur de jeu est en train de remporter son pari. Entretien.

D'abord, j'ai pu bénéficier d'une équipe très souvent au complet. Durant la période des qualifications, nous avions beaucoup de blessés et cela nous compliquait la tâche. Mais avec Stefan Joveti? et Stefan Savi?, les deux patrons du vestiaire, je parviens à mettre quelque chose de plus concret en place. Quand j'ai les meilleurs joueurs à disposition, nous devenons un adversaire coriace, difficile à battre car j'ai du choix avant de démarrer un match. Je suis très satisfait de cela, car nous marchons bien en ce moment : il y a eu l'Azerbaïdjan à domicile, mais aussi Chypre et le Luxembourg à l'extérieur. Ces victoires en déplacement sont un bon indicateur de notre montée en régime. Si nous pouvons gagner à domicile face au Luxembourg, ce serait une très bonne nouvelle, car nous pourrions directement nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde.Mon prochain objectif, c'est simplement le match face au Luxembourg. Je ne pense pas au reste, car cela ne sert pas à grand-chose. Pour ce match-là, je dois tout de même composer avec sept absences : deux à cause de suspension, trois à cause du coronaviruset deux blessures. Parmi ces sept absents, il y a quand même six titulaires habituels... Vous imaginez bien que ça nécessite une concentration totale pour trouver une solution. Après, je sais que mes joueurs vont être surmotivés quoi qu'il arrive.