HAC : c’est maintenant ou maintenant

Le Havre Athletic Club joue l’un des matchs les plus importants de son histoire, ce vendredi à 20h45 face à Dijon. L’enjeu ? Retrouver la Ligue 1 quinze ans après l’avoir quittée… ou connaître l’une des plus grosses désillusions de l’histoire du football français.

« Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. » Tout sourire et tout transpirant, Loïc Badé a dégainé cette phrase (entendue aussi sur le morceau « Garcimore » de Booba en 2007) face caméra, ce jeudi, tard dans la nuit de Budapest, après avoir remporté la première Coupe d’Europe de sa jeune carrière sous les couleurs du Séville FC en écrabouillant la Roma aux tirs au but. Il faut dire que oui, le parcours des Andalous a été semé d’embûches cette saison, alors quand bien même le défenseur français a décidé de l’illustrer avec une formule qui ressemble à celles que l’on écrit sur sa trousse pour tuer le temps au collège quand le moral n’est pas au plus haut, il faut reconnaître que son analyse résume plutôt bien l’épopée des siens.

À quelque 1692 kilomètres de la capitale hongroise, les supporters du Havre Athletic Club ont forcément eu un petit pincement au cœur au moment de se rappeler que Loïc Badé, 23 ans, est un gars qui, comme un bon nombre de talents du football français, a été formé à la Cavée verte. Puis ils se sont subitement ressaisis et souvenus qu’il y avait un combat à mener, ce vendredi face à Dijon, que celui-ci sera dur et que la victoire sera belle même s’il s’agit en fait d’un match nul.…

Par Matthieu Pécot pour SOFOOT.com