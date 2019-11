« Habiter le monde, c'est être libre de se déplacer »

LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES. Exister, c'est « sortir de soi et de chez soi ». Pourtant, les hommes sont-ils égaux quand il s'agit de vivre chez l'autre ?, interroge la philosophe ivoirienne Tanella Boni dans un récit très personnel.

Invitée à s'interroger sur le verbe « habiter » pour la collection « Paradisier » des éditions Museo, la philosophe ivoirienne Tanella Boni ne livre pas un essai aride sur ce qu'habiter le monde peut vouloir signifier. Au contraire, elle a opté pour un récit personnel et intime. C'est qu'en plus d'être professeure de philosophie à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, l'actuelle membre du comité d'organisation de la Fédération internationale des sociétés de philosophie est aussi une romancière (prix Ahmadou-Kourouma 2005 pour Matins couvre-feu) et une poétesse reconnue.

A partir de son expérience de vie entre Abidjan et Toulouse et de ses souvenirs d'enfance, elle questionne cette « spécificité humaine » qu'est l'habiter, qui s'exprime de diverses manières à travers les âges et les cultures. « En Afrique, explique-t-elle au Monde, on oublie peu à peu comment vivre avec l'ensemble du vivant. Il ne s'agit certes pas de revivre comme avant, mais on peut néanmoins s'interroger sur l'érosion de ce lien avec le vivant qui nous amène à construire des villes sans espaces verts, par exemple, ou à utiliser des matériaux modernes introduits par le colonisateur et qui nous oblige à utiliser la climatisation, alors que l'on n'en avait pas besoin avant. Il est important de revaloriser les savoir-faire locaux pour contrer cette obsession moderniste. »

Dans Habiter selon Tanella Boni, elle montre comment en Côte d'Ivoire, dans des temps pas si anciens, « l'eau, la terre, le feu, le vent, l'arbre et l'animal étaient parties prenantes de la société des humains qui vivaient en symbiose avec la nature. Des valeurs fondamentales - comme la solidarité - trouvaient leur ancrage dans cette société hiérarchisée où les inégalités avaient toute leur place. On était solidaire parce qu'il y avait des puissants et des faibles, des hommes et des femmes, des enfants et des personnes âgées. » Il importe aujourd'hui, affirme-t-elle, de revaloriser ces savoir-faire traditionnels qui « ont fait leurs preuves » et permettent d'habiter durablement le monde, de manière écologique, et de renoncer à la standardisation de la mondialisation qui a abouti à l'effacement des mondes locaux.

