Habib Diallo, marquer pour avancer

Après un départ houleux du FC Metz, le buteur sénégalais s'impose déjà comme un élément essentiel à Strasbourg. La preuve ce dimanche à Brest, où Habib Diallo a déjà inscrit son deuxième but avec un club qu'il a rejoint au début du mois.

Strasbourg fait chavirer Brest

Il n'a pas célébré son but. Aussi belle sa tête plongeante soit-elle, Habib Diallo est un homme qui sait d'où il vient. Dans son parcours, il y a eu ce passage à Brest entre janvier 2017 et juin 2018. À cette époque, le Sénégalais galérait à faire son trou à Metz. Il y avait là-bas Mevlüt Erdinç qui plantait des buts et, quand le Turc s'est blessé, c'est l'immense Cheikh Diabaté qui l'a doublé., témoignait le formateur grenat Olivier Perrin.Mettre le cap à l'ouest, en Ligue 2, était alors un moyen pour le gamin de Thiès de prendre l'air et le large, sous la houlette de l'affectueux Jean-Marc Furlan., avançait ce dernier.Et visiblement, cette expérience a compté pour lui. Deux ans après son départ du Finistère et après deux saisons de haute volée à Metz (37 buts en L2, puis 12 en L1), Habib Diallo est revenu à Francis-Le Blé, y a marqué, mais comme il portait les couleurs d'un autre club, il a contenu sa joie pour réaffirmer à ce public que oui, il se souvient.Aujourd'hui, Habib Diallo est strasbourgeois. Il a beau avoir eu du mal à se l'avouer, au moment de rejoindre le club alsacien dans les tout derniers instants du mercato, ce n'est pas pour autant qu'il a refusé la mission qui lui a été confiée. Ce dimanche, c'est lui qui a décoincé la situation en reprenant, dès la 26minute, un centre d'Anthony Caci pour mettre le Racing sur les rails d'une précieuse seconde victoire cette saison. S'il a embelli cette première titularisation d'une passe décisive pour son compère Ludovic Ajorque, présageant d'une future idylle, l'attaquant a déjà montré à la bande Lire la suite de l'article sur SoFoot.com