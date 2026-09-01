Habib Diallo a pris l'ascenseur plus rapidement que le FC Metz

Deux matchs en Ligue 2 et puis s’en va. Après avoir effectué le début de l’exercice 2026-2027 dans l’antichambre de la Ligue 1 sous les couleurs du FC Metz, Habib Diallo vient de s’engager au Mans pour une durée de 3 ans , selon les informations de RMC. L’international sénégalais (40 sélections, 9 buts) de 31 ans s’est engagé du côté de la Sarthe, en soutien d’un Louis Mafouta, lui aussi passé par la Moselle.

Un visage bien connu

Les vrais fans de Ligue 1 connaissent forcément Habib Diallo et peuvent se remémorer sa très belle saison sur le plan individuel en 2022-2023 sous les couleurs de Strasbourg au terme de laquelle le Sénégalais aura inscrit la bagatelle de 20 buts. L’ancien du Stade Brestois n’est jamais parvenu à signer dans un club plus huppé malgré de belles prestations dans l’Hexagone. Promu en Ligue 1 cette saison, Le Mans va s’appuyer sur l’expérience de l’ex-capitaine grenat , qui aura à cœur de ne pas renvoyer ce club dans l’ascenseur.…

MB pour SOFOOT.com