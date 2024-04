information fournie par So Foot • 24/04/2024 à 20:22

Habib Bamogo : « C’est une fierté d’avoir pu jouer pour l’OM »

Un Parisien tombé amoureux de Marseille.

Dans le cadre du partenariat OM Africa, de nombreux joueurs africains ayant évolué dans les rangs de l’Olympique de Marseille se sont retrouvés, ce mercredi, avant la rencontre entre les Phocéens et l’OGC Nice. Aux côtés de Titi Camara, Kaba Diawara ou Joseph-Antoine Bell se trouvait notamment Habib Bamogo, avant-centre du club entre 2004 et 2007… avant une aventure chez les Aiglons. C’est en tout cas celle sous les couleurs olympiennes que l’international burkinabé veut évoquer : « Ça me fait toujours plaisir de revenir au Vélodrome car ça rappelle beaucoup de bons souvenirs. C’est une fierté d’avoir pu jouer pour l’OM, d’avoir pu marquer quelques buts pour ce club. » …

Propos recueillis par LB, au Vélodrome.

