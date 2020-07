Habemus Pape

Alors qu'il avait dans un premier temps signé un pré-contrat avec Watford, Pape Gueye, 21 ans et une quarantaine de matchs de Ligue 2 dans les pattes, a finalement décidé de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Pour l'OM, cette affaire a tout d'un joli coup.

L'OM officialise l'arrivée de Pape Gueye

C'était emballé, pesé et prêt à être dégusté. Il y a six mois, à l'heure où Paul Le Guen décidait de lui serrer le brassard de capitaine du HAC autour du biceps, Pape Gueye refusait de s'offrir un été à blablater. En fin de contrat avec son club formateur, le jeune milieu récupérateur, considéré depuis un paquet d'années comme l'un des plus gros potentiels de la Cavée verte, signait alors un pré-contrat pour aller agiter ses grands compas à Watford, dès cet été. Quatre mois plus tard, le club anglais fanfaronnait même : Gueye était à lui, et le joueur de 21 ans pouvait s'afficher avec un sourire et un contrat de cinq ans entre les mains. Puis patatras. Début juin, un communiqué est envoyé à, dans lequel le natif de Montreuil, qui facture une quarantaine de matchs de Ligue 2, confirme son départ du HAC, mais avoue aussi avoir perdu le. Extrait :Étrange.Un mois plus tard, voilà la fin du feuilleton : quinze ans après l'arrivée de Ribéry, qui avait lui aussi décidé de casser en deux son contrat avec un club (Galatasaray) pour rejoindre l'OM, Pape Gueye a atterri à Marseille mardi et a été officialisé mercredi