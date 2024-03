information fournie par So Foot • 10/03/2024 à 20:29

Haaland, la malédiction Liverpool ?

Insipide lors du choc contre Liverpool ce dimanche, Erling Haaland n'a pas réussi à faire gagner Manchester City, qui a concédé le nul (1-1). Une preuve supplémentaire des difficultés de l'attaquant des Skyblues contre Jürgen Klopp et les Reds , l'un des adversaires lui réussissant le moins.

Bien avant de rendre son dernier souffle à l’âge de 68 ans, le 1 er mars 2024, Akira Toriyama a peut-être eu le temps de passer un coup de fil à Jürgen Klopp. Car s’il y en a bien un qui connaît le secret pour maîtriser des cyborgs, c’est le créateur de Dragon Ball Z . Et si Erling Haaland se tient encore debout, contrairement à C-16, ou s’il représente toujours une machine à frapper, à l’inverse de C-18, l’Allemand a visiblement trouvé la solution pour contrôler le robot-buteur. Ce dimanche, le choc comptant de la 28 e journée de Premier League entre Manchester City et Liverpool en a apporté une preuve supplémentaire : les champions en titre ont concédé (ou arraché, selon le point de vue) le nul, et les Reds ont une nouvelle fois contenu l’avant-centre.

Un seul tir, seulement 40% de duels gagnés, 33% de dribbles réussis ou encore 5 ballons perdus, et évidemment zéro but inscrit : telles sont les tristes statistiques non exhaustives de l’attaquant, qui a disputé l’intégralité de la rencontre mais s’est fait voler la vedette par Luis Díaz, présent dans les bons comme dans les mauvais coups (avec un raté mémorable, notamment). Concrètement, voir le Norvégien galérer de la sorte n’arrive finalement pas si souvent. En réalité, peu d’équipes parviennent à résister aussi bien à l’ancien du Borussia Dortmund. Raison pour laquelle c’est de lui que les médias anglais parleront sûrement, au moment de décrypter ce duel au sommet.…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com