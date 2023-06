information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 00:13

Haaland : « Je suis venu pour ça »

Mission accomplie pour le cyborg.

Malgré une finale difficile, lors de laquelle il n’aura touché que 18 ballons et se heurtant une fois à André Onana, Erling Haaland pouvait savourer au coup de sifflet final. En larmes, le Norvégien a fait part de son sentiment au micro de Canal + : « C’est incroyable. Tellement d’émotion, c’était un rêve. Je n’aurais jamais pensé faire le triplé , a-t-il reconnu. Je suis venu ici pour ça, pour cette médaille, et c’est ce que j’ai fait. Je suis fier, maintenant je vais me reposer. » …

TB pour SOFOOT.com