Haaland impressionne, Fribourg s'accroche par Victor Gatinel (iDalgo) En moins de 20 minutes, Erling Haaland a déjà justifié le prix de son transfert. Arrivé cet hiver en provenance du RB Salzbourg contre 20 millions d'euros, le Norvégien a totalement changé le scénario de la rencontre entre Augsburg et Dortmund. Alors que les Bavarois mènent 3-1, Lucien Favre lance son joyau à la 56e minute de jeu. Quelques secondes plus tard, le joueur de 19 ans trouve la faille une première fois. Dans la foulée Sancho égalise (61e) avant de voir Haaland inscrire un doublé (70e) et même un triplé (79e) ! Le BvB s'impose 5-3 et revient à hauteur du Bayern Munich qui se déplace demain sur la pelouse du Hertha Berlin. Dans le même temps Fribourg est allé prendre 3 points sur le terrain de Mainz (1-2) et reste en course pour les places européennes. Auteur d'une passe décisive et d'un but, Petersen a guidé ses partenaires vers la victoire. Succès précieux dans la course au maintien pour le Werder Brême à Dusseldorf (0-1). Le malheureux Kastenmeier a trompé son propre gardien. Les locaux occupent désormais la 17e place au classement. Une zone rouge dont s'éloigne Cologne qui a dominé Wolsbourg 3 à 1 grâce notamment au doublé de Cordoba (22e et 45+2). Enfin Hoffenheim tombe à domicile face à Francfort (1-2).

