Haaland foudroie Dusseldorf, Wolfsburg bute sur Fribourg

Longtemps dans le dur à Dusseldorf, le BvB s'en est remis à Erling Haaland, auteur d'un coup de boule au buzzer qui offre les trois points au siens. Wolsburg, tenu en respect par Fribourg, fait du surplace au classement et le Werder, qui a carbonisé Paderborn, conserve ses espoirs de maintien.

Fortuna Dusseldorf 0-1 Borussia Dortmund

Paderborn 1-5 Werder Brême

Sans attaquant de pointe de métier, alors qu'Haaland, de retour de blessure, reste d'abord cantonné au banc, le Borussia fait mumuse dans le jeu, mais manque d'occasions et de finition devant. Sancho cale quelques passes du talon, Can enchaîne les râteaux au milieu, et Hakimi, esseulé en contre, perd son duel face à Kastenmeier. Frustré, Favre se décide alors à lâcher Haaland dans l'arène. Le Norvégien sème un joyeux bordel dans la surface adverse et Raphaël Guerreiro croit ouvrir le score, après avoir planté une superbe volée du gauche dans les seize mètres. Un joli pétard mouillé : le Portugais a légèrement effleuré le ballon de la main au moment d'amorcer son tir et le but est finalement refusé. La fin de l'histoire? Pas pour Erling Haaland. Bien servi par Akanji, le bébé buteur dessigne un coup de crane salvateur, et permet aux siens de revenir à quatre petites unités du Bayern au classement.