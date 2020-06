Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haaland délivre Dortmund, le Werder Brême continue d'y croire Reuters • 13/06/2020 à 19:00









par Matthieu Cointe (iDalgo) Dortmund s'en sort. Les hommes de Lucien Favre ont longtemps été mis en échec par Dusseldorf dans leur rencontre de la 31ème journée de Bundesliga. Dans les ultimes secondes du match, Erling Haaland a libéré les siens en inscrivant l'unique but de la partie. 2ème, le Borussia reprend 4 points d'avance sur Leipzig. De son côté, Dusseldorf reste barragiste, à 3 longueurs de Mayence, 15ème. Le Werder Brême est revenu à hauteur du Fortuna au classement. Les Verts et Blancs ont écrasé Paderborn, lanterne rouge du championnat (1-5) et peuvent croire au maintien. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Francfort a dominé le Hertha (1-4) alors que le club de la capitale avait ouvert le score. Cologne s'est incliné à domicile face à l'Union Berlin (1-2) tandis que Wolfsburg et Fribourg se sont quittés sur un nul (2-2).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.