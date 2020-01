Håland, pas de temps à perdre

En plantant un triplé en vingt minutes pour son premier match officiel sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Håland a confirmé ce que tout le monde savait déjà : ce gamin-là est un phénomène, aussi précoce qu'impatient. Chose dont Augsburg a fait les frais ce samedi, où le Norvégien de 19 berges a volé la vedette à son capitaine et concurrent supposé à la pointe de l'attaque des Schwarz-Gelben Marco Reus.

L'élève fait la leçon

À l'heure d'évoquer Erling Braut Håland, objet de toutes les curiosités depuis son nonuplé le 31 mai dernier avec la Norvège au Mondial U20, de toutes les convoitises après son début de saison ébouriffant avec le Red Bull Salzbourg et de tous les fantasmes dans le bassin de la Ruhr depuis sa signature au Borussia Dortmund cet hiver, son nouveau coéquipier Julian Brandt a plongé à contre-courant le 10 janvier dernier. Passé les banalités d'usage face aux médias, le milieu de terrain international allemand a ainsi veillé à réduire la pression entourant l'attaquant norvégien en réclamant aux observateurs "". C'est probablement vrai, pour les gens normaux. Pas pour Håland, qui n'est décidément pas fait du même bois que les autres gamins de son âge, 19 ans. Une piqûre de rappel s'imposait ? Augsburg, terrassé par un triplé du gaucher et renversé du même coup par le Borussia Dortmund (3-5), en a fait les frais ce samedi après-midi.Avec Håland, les premières cette saison se célèbrent le plus souvent à coups de triplés. C'était le cas le 17 juillet, date de la première rencontre officielle du Red Bull Salzbourg à Parndorf en Coupe d'Autriche (1-7). Cela s'est vérifié deux mois plus tard face à Genk lors de l'entrée en lice du club autrichien en Ligue des champions, compétition qu'Håland découvrait le même soir (6-2). Fallait-il pour autant risquer son PEL sur un nouveau triplé du natif de Leeds à la WWK Arena, théâtre de la 18journée de Bundesliga ? Au regard de la feuille de match, non : le grand blond y figurant dans la rubrique "Remplaçants", la pointe de l'attaque étant sans surprise réservée à Marco Reus, capitaine et deuxième meilleur buteur - à une unité de Jadon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com