Håland bastonne le PSG

Malmené par Dortmund dans une partie jamais maîtrisée, le PSG repart du Signal Iduna Park avec une défaite dans ses valises (2-1), et un paquet d'incertitudes dedans. L'aller est un échec absolu, les trois semaines à venir vont être dures.

Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint-Germain

Perte de Signal

Anecdote pour briller en soirée : en se préparant pour le rôle de, Arnold Schwarzenegger a passé plusieurs semaines à s'entraîner à tirer des armes à feu sans cligner des yeux. C'était en 1991, et presque trente ans plus tard, voilà l'héritier que l'on n'attendait plus. Il en a pourtant été écrit, des lignes, sur ce gamin aux cheveux d'or, à la bouille d'enfant et au physique de colosse. Mais il est de ces choses que les mots ne peuvent pas montrer : le talent. L'audace. Le culot. Le PSG, au terme d'un match d'une pauvreté tactique et technique désespérante, s'est fait violenter par Erling Håland, auteur d'un doublé, un gamin qui boit encore son lait au biberon. Mérité.Il faut dire qu'en début de soirée, il y avait tout pour effrayer le visiteur. Ce Signal Iduna Park, pour quiconque n'a pas l'habitude de le pratiquer, est un coupe-gorge, un champ de mines, où lesert d'épouvantail : passé cette étape, plus de demi-tour possible, et vous voilà sur le lopin d'un paysan qui vous attend la fourche au poing. Le tifo est énorme - il s'étale sur trois tribunes -, les enjeux aussi. Le BvB a tout à perdre, Paris encore plus. En bref, une fois posés les enjeux d'une soirée hors normes, il y a ces faits. On attendait le premier match de C1 à élimination directe de Neymar depuis plus de 700 jours ? Il est pris en individuelle, inutile à la création. Mbappé ? Réduit au statut de sprinteur. Di María ? Invisible. Et au milieu, il y a un roi soleil : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com