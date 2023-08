information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 21:38

Gylfi Sigurdsson prêt à reprendre du service après deux ans d’absence ?

Ni vu ni connu.

Gylfi Sigurdsson a totalement disparu des radars il y a deux ans, son ultime match remontant au 23 mai 2021, contre Manchester City. Suspecté d’abus sexuel sur mineur, l’international islandais avait été arrêté en juillet 2021, et immédiatement suspendu par Everton. Une enquête avait été ouverte au Royaume-Uni, avant que les charges ne soient abandonnées au printemps dernier. Sigurdsson est désormais libre de tout contrat, et Lyngby, actuellement septième du championnat danois, s’imagine bien relancer l’ancien joueur de Swansea et Tottenham.…

QB pour SOFOOT.com