Le lanceur lourd européen Ariane 6 a placé mardi en orbite basse 36 satellites supplémentaires depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française, au profit du réseau internet Amazon Leo, enregistrant un dixième lancement réussi sur dix, a annoncé Arianespace dans un communiqué.

Désignée VA271 par Arianespace (ArianeGroup) et Leo Europe 4 (LE-04) par Amazon, cette cinquième mission d'Ariane 6 en 2026 a duré 2 heures et 4 minutes entre le décollage et la séparation des derniers satellites, placés à environ 460 km d'altitude.

"Avec désormais 136 satellites Amazon Leo mis en orbite cette année, Arianespace franchit une nouvelle étape dans le déploiement de cette constellation ambitieuse", a déclaré son président exécutif, David Cavaillolès.

La constellation vise à offrir "une connectivité internet rapide et fiable" aux populations actuellement non connectées aux réseaux existants. Ce quatrième vol de l'année pour Amazon Leo relève d'un accord global de 24 lancements, dont six supplémentaires commandés en septembre 2026.

"Chaque nouvelle mission d'Ariane 6 que nous effectuons avec Arianespace bénéficie de l'expérience de la précédente", a déclaré Steve Metayer, vice-président chargé des opérations de production d'Amazon Leo, saluant une étroite collaboration, "de l'intégration des satellites jusqu'aux ultimes préparatifs le jour du lancement".

"Cette dixième mission d'Ariane 6 témoigne de la montée en cadence industrielle qui s'opère", a déclaré Christophe Bruneau, président exécutif d'ArianeGroup.

"Plus que jamais, notre attention est tournée vers la stabilisation de la montée en cadence pour assurer les lancements de l'an prochain", a-t-il ajouté.

Pour ce quatrième vol d'Ariane 64, équipée de "quatre boosters à performance améliorée", les nouveaux propulseurs d'appoint en fibres de carbone remplaçaient pour la deuxième fois la version précédente.

Bien que son encombrement global reste identique pour s'adapter au lanceur, ce nouveau moteur est plus long d'un mètre que l'ancien modèle et peut emporter 156 tonnes de propergol solide.

Cette évolution augmente la performance de 10% en orbite basse, portant la capacité d'emport d'Ariane 64 à environ 22 tonnes.

Depuis son vol inaugural en juillet 2024, Ariane 6 a assuré diverses missions institutionnelles et commerciales, dont CSO-3 pour la défense française, plusieurs satellites Galileo de navigation globale ainsi que Metop-SGA1, Sentinel-1D et MTG-I2 pour les prévisions météorologiques et l'observation de la Terre.

Selon Arianespace, qui opérait mardi son 363e lancement, ce succès "confirme l'entrée en service exceptionnelle du lanceur" et son aptitude à "soutenir le déploiement de grandes constellations, dont les futures constellations européennes".