Guy Stéphan : « Il faut assumer notre déséquilibre »

Présent – en costume – pour la conférence de presse suivant le franc succès de la France face à la Norvège (4-1), Guy Stéphan a commencé par dire qu’il n’avait « pas eu Didier depuis ce matin » , avant de se montrer enthousiaste au regard de la prestation des siens : « J’ai aimé les une-deux-trois, la mobilité, les trois buts d’Ousmane, pas commun dans un match de Coupe du Monde, mais aussi le but de la tête de Désiré Doué, qui est je crois le premier de sa carrière. J’ai moins aimé les situations où l’on est tombés dans la facilité, pour être pointilleux, d’autant que plus ça va aller, plus les adversaires seront de qualité. Je ne dis pas que la Norvège n’est pas de qualité mais ils n’ont pas mis l’équipe-type. »

L’adjoint historique de Didier Deschamps a également loué la prestation de Mike Maignan, critiqué après son match initial face au Sénégal : « Il n’a pas été affecté par ça, j’en suis sûr. Pour le premier but il ne peut pas grand-chose et ensuite il a été impeccable. » …

TD, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com