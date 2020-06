Guy Roux : "Jean-Claude Hamel m'a fait 39 fois la gueule"

Au bout du fil, Guy Roux a la mémoire intacte, ou presque. Fouiller à travers quatre décennies d'histoire avec le même président, Jean-Claude Hamel, c'est à coup sûr tomber sur quelques pépites. Des repas au garage du président en passant par la moissonneuse sur le terrain de l'Abbé-Deschamps à la rupture brutale entre les deux hommes un soir de juin 2005, Guy Roux a pris le temps de poser les mots sur une tristesse infinie. "J'ai eu des rendez-vous téléphoniques pour des causes moins tragiques". On veut bien vous croire Guy.

Jean-Claude,

Bien sûr. Dans l'ordre chronologique, c'était presque le plus âgé, même s'il y avait Jean Garnault, 94 ans, qui a aussi fait une carrière prestigieuse, il a été le grand financier de Clairefontaine. Jean-Claude Hamel, qui lui a succédé, était l'âme de l'AJA. L'un des onze qui a décidé en 1961 de me nommer à la tête de l'équipe comme entraîneur-joueur. Ce n'était pas évident parce qu'il y avait des anciens pros comme Jean Baratte, l'avant-centre de Lille.J'ai été élu parce que j'étais le moins cher avec 600 francs par mois.Je suis parti à l'armée en Allemagne. Jean-Claude est devenu président en 1963 après que Jean Garnault a été nommé à la tête de la Ligue de Bourgogne. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais soldat. Auxerre venait faire un match amical en Allemagne parce qu'il y avait un jumelage. J'étais alors entraîneur des forces françaises là-bas et j'ai traversé tout le pays pour jouer ce match. Cette première rencontre s'était très bien passée. Et puis j'ai repris l'équipe vraiment en juin 1964. Si mes relayeurs, qui ont été quatre durant ces deux saisons où je suis parti faire mon service, avaient été champions, je n'aurais jamais repris l'équipe. C'est le destin.