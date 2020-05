Gutiérrez : "Il n'y avait pas de dépendance à Messi en 2010"

Présent parmi les vingt-trois Argentins convoqués pour le mondial 2010, Jonás Gutiérrez a vécu l'évolution de Diego Maradona en tant qu'entraîneur de l'Albiceleste et la gifle reçue contre l'Allemagne. Dix ans plus tard, le milieu de terrain dresse l'autopsie d'une équipe pleine de talent, mais punie par son manque de rigueur.

C'était une situation difficile, car beaucoup d'équipes étaient dans un mouchoir de poche. Sans ces deux matchs-là, nous n'étions pas dans les équipes qualifiées au mondial. La vérité, c'est que nous attendions avec anxiété ce match face au Pérou, car on savait tous que ce match avait une importance capitale. Une fois que le match démarre, tu es embarqué dans ce tourbillon. Nous avons bien souffert pour faire la différence, car nous n'arrivons pas à mettre en danger notre adversaire. Higuaín marque en deuxième période, et là nous prenons tout de suite la pression adverse. Ils finissent par égaliser juste avant le temps additionnel... Le but de Palermo dans les dernières secondes est sorti de l'âme de l'Argentine, c'était un soulagement énorme. Cela nous a apaisés avant le match en Uruguay, car un match nul nous permettait d'au moins disputer le barrage. Il y avait une pression du résultat, mais elle était moins intense.Il y a toujours des critiques en Argentine. Ici, nous sommes un pays qui donne une importance sociétale au football et parfois, les analyses peuvent aller au-delà du terrain sportif. Quand cela se passe et encore plus quand cela concerne Diego Maradona, il y a forcément un retour de bâton derrière. Diego souhaite toujours bien mettre les choses bien au clair plutôt que de