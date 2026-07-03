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Gustavo Alfaro, un drôle de numéro
information fournie par So Foot 03/07/2026 à 23:13

Gustavo Alfaro, un drôle de numéro

Gustavo Alfaro, un drôle de numéro

La France s’apprête à affronter le Paraguay. À sa tête, Gustavo Alfaro, un type bien peigné, en costume-cravate, à l’ancienne, qui préfère la lucidité à la fureur. Connu pour son inimitable sens de la formule et réputé pour son football défensif (une étiquette qu’il réfute), le stratège argentin n’avait pas hésité à nous accorder plus de deux heures d’interview, sans jamais regarder sa montre, pour parler de sa conception du football. Voici 7 choses que vous ne saviez pas sur lui.

1/ C’est un meilleur motivateur que Pascal Dupraz

Octobre 2024, le Paraguay reçoit le Venezuela dans un match couperet. Au coup d’envoi, la Vinotinto a cinq points d’avance sur une Albirroja mal engagée pour la qualification en Coupe du monde. À quelques minutes de la mi-temps, les locaux sont menés 0-1 et Julio Enciso rate un penalty. Le Strasbourgeois demande à sortir. Réponse d’Alfaro ? « Écoute, Julito. À ma place, 99,9 % des entraîneurs te remplaceraient. Je vais te dire une seule chose. J’ai vu Maradona rater des penaltys. J’ai vu Platini en rater. J’ai vu Messi rater plein de penaltys, Cristiano Ronaldo aussi. Mais je n’en ai vu aucun baisser les bras, je n’en ai vu aucun demander à être remplacé. Alors, si tu veux que je te remplace, pour moi c’est plus simple, je te remplace. Mais tu resteras dans l’histoire comme la plus grande poule mouillée de l’histoire du Paraguay. C’est ainsi que tu veux qu’on se souvienne de toi ? Alors que tu avais promis à ton grand-père que tu jouerais une Coupe du monde, tu veux que je te remplace ? Avec toi ou sans toi, on va renverser la situation dans ce match, on va finir par gagner. Dis-moi ce que tu veux faire : aider tes coéquipiers et renverser la situation, ou sortir ? Décide-toi, parce qu’on doit retourner sur le terrain. » Banco ! Le Paraguay l’emportera 2-1 avec un Enciso décisif.

2/ Il a fait le sacrifice de la passion

Ancien joueur correct de seconde division, Gustavo Alfaro aime énormément le football : « Lorsque j’avais 4 ou 5 ans et que j’ai tapé dans un ballon pour la première fois, je suis tombé éperdument amoureux du football et quand je m’endormais avec les genoux écorchés et le ballon sous le bras, je rêvais des dimanches de première division. » Il l’aime tellement qu’à l’issue de sa carrière, il renonce à une carrière toute tracée d’ingénieur en chimie pour écumer les bancs de touche des divisions inférieures du foot argentin.

Par Arthur Jeanne pour SOFOOT.com

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