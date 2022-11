Gustavo Alfaro, professeur en Équateur

À 60 ans, Gustavo Alfaro vit ses premières sensations au plus haut niveau, installé sur le banc de l'Équateur. La juste récompense d'un acharné de travail, révélé sur le tard.

Equateur Sénégal le 29/11/2022 à 16:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" J'ai toujours voulu devenir entraîneur, mais ça m'a toujours paru comme quelque chose d'infaisable. " Gustavo Alfaro dans France Football

Ascension express

Vainqueurs du Qatar en ouverture (0-2) , pugnaces contre les Pays-Bas (1-1) et en position de force avant d'affronter le Sénégal ce mardi, les Équatoriens sont dans la place. Ces performances, les Condors les doivent à Gustavo Alfaro, leur sélectionneur. La voix rauque, le ton calme et les cheveux grisonnants, l'Argentin de 60 ans s'est en effet mué en maître de la situation, enfin récompensé de ses heures de travail, de sa méthodologie précise et de son parcours inconventionnel.Il faut dire qu'en élargissant la focale, rien n'aura été "normal" dans la trajectoire d'Alfaro. Passé professionnel à 27 ans, après avoir stoppé des études en ingénierie chimique, ce milieu relayeur de formation s'est décidé à goûter au rêve ultime. Chez lui à l'Atlético de Rafaela, dans la province de Santa Fe, entre D3 et D2. Habitué aux joutes dominicales, celui que l'on invitait régulièrement aux entraînements de l'équipe première pour faire le nombre s'était ainsi résolu à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com