Guivarc’h : « Zidane, sa Coupe du monde 98 avant ses deux buts en finale, c’est très moyen »

Encore un Breton qui s’en prend au mythe ZZ.

À 53 ans, Stéphane Guivarc’h sillonne la Bretagne depuis 17 ans pour vendre des piscines, quand il n’est pas occupé à pêcher le lieu ou le maquereau. Dans cette vie ordinaire, le champion du monde 98 le moins médiatique s’accorde une pause pour retracer sa carrière, du Brest de Ginola à l’AJ Auxerre de Guy Roux, en passant évidemment par les Bleus et ce Mondial sans but. « Zidane, sa coupe du monde avant ses deux buts en finale, c’est très moyen, hein. Moi, mon seul regret, c’est qu’il me manque un but , recontextualise-t-il. Je me tapais tout le travail de sape du premier défenseur, à balayer le front de l’attaque… Il aurait fallu que j’y laisse moins de forces pour garder de la lucidité, mais le schéma était hyper défensif. C’est pas compliqué: en dehors de la finale j’ai eu absolument aucune occasion » . Le Stéph’ revient aussi sur ses envies de « fracasser » son coach Ruud Gullit à Newcastle et sur le « manque de respect » de la génération Djibril Cissé à l’AJA, synonyme de fin de carrière pour lui.…

