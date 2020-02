Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guingamp fait tomber Lorient en toute fin de rencontre Reuters • 08/02/2020 à 17:23









par Hugo Chalmin (iDalgo) Au bout du suspense, l'EA Guingamp est venu à bout de Lorient dans un derby breton de très bonne qualité. 9ème du classement avant le début de la rencontre, les Guingampais se sont imposés au Roudourou sur le score de 2-1. Et tout n'a pas été simple dans ce match pour les hommes de Sylvain Didot. Outre l'ouverture du score lorientaise à la 5ème minute grâce à un but de Wissa, l'EAG voit Valdivia quitter la pelouse à la 22ème minute suite à une blessure au genou. Son remplaçant, Pierrot, doit également sortir juste avant la pause en raison, aussi, d'une blessure au genou. Point positif pour Guingamp, l'égalisation à la 37ème minute de Pelé. Du côté du FCL, c'est le capitaine Lemoine qui doit céder sa place à la mi-temps. Malgré cette avalanche de blessure, la deuxième période est extrêmement plaisante. Les occasions s'enchaînent de part et d'autre et c'est Guingamp qui décroche la victoire à la 90ème minute par l'intermédiaire de Mchangama. Un succès primordial pour les Costarmoricains qui recollent à 7 points d'Ajaccio, 3ème.

