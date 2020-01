Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guingamp arrache le nul face à Lens Reuters • 18/01/2020 à 21:04









Guingamp arrache le nul face à Lens par Matthieu Cointe (iDalgo) L'En Avant Guingamp réussit à obtenir le point du nul contre Lens (1-1). Ce samedi, les deux équipes s'affrontaient pour le compte de la 20e journée de Domino's Ligue 2. Dans un contexte particulier, dû au récent décès du Guingampais Nathaël Julan, les Bretons ont réalisé une bonne première période mais n'ont pas été récompensés. Les Lensois ont quant à eux mis plus de temps à rentrer dans leur match. C'est au retour des vestiaires et après à peine une vingtaine de secondes de jeu que Gaëtan Robail a délivré les siens pour inscrire son septième but du championnat, sur une passe de Haidara. Le RC Lens a longtemps cru remporter la rencontre. Mais à la 90e minute, Youssouf M'Changama a surgit à la limite du hors-jeu pour arracher le point du nul et rendre hommage à son ancien coéquipier. Les Sang et Or manquent l'occasion de reprendre la première place, tandis que l'EAG passe 9e, à cinq points du premier barragiste.

