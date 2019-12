Guinée ? Nouvelle Constitution : Alpha Condé persiste et signe

Jusqu'au bout, le président Alpha Condé aura été aussi empressé de donner sa parole que de ne pas la tenir. En prêtant serment le 21 décembre 2010 il avait promis, la main sur le c?ur, « un changement radical des pratiques de gouvernement après 50 ans de dictature. » Avant même la réélection en 2015 de « l'ancien opposant historique », selon la formule consacrée, plusieurs indicateurs étaient déjà passés au rouge : atteintes à la liberté d'expression, absence de dialogue avec l'opposition, tergiversations sur le calendrier électoral?Neuf ans plus tard et après plusieurs mois de manifestations violemment réprimées, voilà le même Alpha Condé annoncer ce jeudi 19 décembre avoir obtenu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale sur le projet de nouvelle Constitution qu'il soumettrait aux Guinéens. À 81 ans, le chef de l'État guinéen vient ainsi confirmer ce qu'à peu près tout le monde attendait depuis des mois, même s'il n'a pas précisé la date de ce qui devrait être un référendum.Lire aussi Guinée : cette porte ouverte sur la réforme constitutionnelleBriguera ou briguera pas?.« Au regard du caractère fondamental et vu les recommandations exprimées par le chef du gouvernement, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines d'élaborer un projet de Constitution dans le sens des recommandations...