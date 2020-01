Guinée : la répression s'accentue contre les manifestants

Funeste reprise de la contestation en Guinée. Lundi, deux jeunes manifestants ont été tués au cours d'une nouvelle journée de mobilisation, à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la protestation. Une des deux victimes est Mamadou Sow, un élève de classe terminale âgé de 21 ans. Le jeune homme a « été tué par une balle tirée par un agent des forces de l'ordre qui pourchassaient les jeunes » dans le quartier de Coza, dans la banlieue de Conakry, a indiqué son oncle à l'AFP. « Il y avait des heurts, des jets de pierres et du gaz lacrymogène. À un moment, on a entendu une rafale, pan, pan, pan, nous avons entendu des cris et tous les jeunes se sont rassemblés autour de mon neveu, qui était par terre, blessé à la poitrine ».La seconde victime, originaire de Labé, dans le Nord, est un « jeune de 18 ans, tué par balle au niveau de la tête », a indiqué à l'AFP une source hospitalière. Ce bilan, « aucun des camps en conflit ne devrait s'enorgueillir », estime le journal guinéen Le Djely. Mais en termes de défi et de responsabilité, il interpelle en premier lieu les autorités. C'est à elles qu'il incombe d'assurer la sécurité des Guinéens, aussi bien les manifestants que ceux qui ne souscrivent pas à l'appel à manifestation du FNDC », affirme le média. Ces deux morts, confirmées par les autorités, s'ajoutent...