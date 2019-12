Guinée-Bissau : une présidentielle à suspens

Les quelque 700 000 électeurs bissau-guinéens doivent choisir entre deux anciens Premiers ministres, le chef du principal parti de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest et un dissident de cette formation, qui promettent tous les deux de redresser l'économie. Les premiers ont commencé dimanche à élire leur président lors d'un second tour à l'issue incertaine, avec l'espoir de lever un blocage dans lequel s'est empêtrée depuis des années une classe politique réputée corrompue et incapable de répondre aux besoins élémentaires d'une population parmi les plus pauvres au monde. Les bureaux de vote, généralement installés en plein air, ont ouvert à 7 heures (GMT et locale) dans la capitale Bissau, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ils doivent fermer à 17 heures. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. « C'est la journée la plus importante. On souhaite que tout se passe bien, que tout le monde soit tranquille », a confié Dominique Zale, un agent de sécurité père de six enfants, rencontré dans un bureau du quartier du port où les électeurs ont commencé à faire la queue avant le lever du soleil. « Il faut voter pour changer les choses. Le prochain président aura la mission de faire marcher le pays », estimait dans un bureau voisin un étudiant en économie de 31 ans, Jair Fernandes Martins.Lire aussi Présidentielle en Guinée-Bissau : l'espoir d'un nouveau départLes enjeux : la paix et la...