Guinée-Bissau : après la Cedeao, au tour de l'ONU de s'inquiéter

Le Conseil de sécurité de l'ONU craint-il une réaction des forces armées de la Guinée-Bissau ? Il a en tout cas appelé, ce lundi 11 novembre, les militaires à rester à l'écart de la crise politique dans ce pays. « Les membres du Conseil de sécurité saluent l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau et les exhortent à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà », souligne une déclaration approuvée à l'unanimité au terme d'une réunion à huis clos. Il s'agissait de la deuxième réunion tenue à New York en 10 jours sur la Guinée-Bissau et ce, à la demande des trois membres africains de l'instance, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.Entre bruit de bottes?Samedi, le président bissau-guinéen José Mario Vaz s'est entretenu avec le vice-chef d'état-major, le général Mamadu Ture Kuruma, sur fond de rumeurs de possible coup d'État. Mais rien n'a filtré de la conversation. Dans sa déclaration, les membres du Conseil ont aussi réaffirmé « la légitimité » du gouvernement du Premier ministre Aristides Gomes à organiser le scrutin présidentiel et « encouragent tous les acteurs politiques à travailler ensemble pour tenir l'élection présidentielle le 24 novembre » comme prévu.Lire aussi : Guinée-Bissau : le président José Mario Vaz brouille le jeuAvec cette déclaration, l'ONU s'aligne sur les décisions de la...