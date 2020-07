Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guimaraes renversé dans le temps additionnel Reuters • 10/07/2020 à 20:35









par Léo De Garrigues (iDalgo) Alors qu'ils menaient à la 92e minute, les joueurs d'Ivo Vieira ont perdu gros en s'inclinant à domicile face à Gil Vicente (1-2). Servi par Marcus Edwards, Bruno Duarte avait ouvert le score à l'heure de jeu pour les locaux. Dominateurs, les visiteurs ont bien cru perdre la rencontre en entrant dans les arrêts de jeu menés. Mais Ruben Ribeiro à la 93e minute puis Bozhidar Kraev à la 99e minute ont permis à Gil Vicente de prendre trois points. Au classement, Guimaraes manque l'occasion de revenir à 1 point du Top 5 et reste au 7e rang. Gil Vicente grimpe à la 9e place.

