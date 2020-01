Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guimaraes débarque à Lyon, Nolan Roux arrive à Nîmes Reuters • 30/01/2020 à 19:30









Guimaraes débarque à Lyon, Nolan Roux arrive à Nîmes par Samuel Martin (iDalgo) La fin du mercato approche et les clubs de Ligue 1 continuent de se renforcer. La troisième recrue lyonnaise a été annoncée ce matin, Bruno Guimaraes s'engage en provenance de l'Athletico Paranaense contre 20 millions d'euros. Il commencera sa nouvelle aventure dans le Rhône aux alentours du 10 février après le tournoi pré-olympique qu'il dispute avec le Brésil. Nîmes enregistre l'arrivée d'un habitué de la première division française. Nolan Roux quitte Guingamp pour rejoindre le NO. Yassine Benzia passe lui de Lille à Dijon alors que le latéral italien Raoul Bellanova (Bordeaux) est prêté pendant 18 mois à l'Atalanta. En Italie, l'AC Milan vend Piatek au Herta Berlin pour 27 millions d'euros alors que la Roma en débourse 11 pour s'attacher les services de Carles Perez (Barcelone). Les Romains ont également officialisés l'arrivée de Gonzalor Villar (Eibar) contre 5 millions d'euros. Enfin, Paco Alcacer (Dortmund) vient pallier le départ de Karl Toko-Ekambi du côté de Villareal.

