Guillaume Restes, un choix pas si incohérent

Membre du club des cinq « petits nouveaux » au sein d'une liste où Zinédine Zidane a clairement souhaité laisser place au changement, Guillaume Restes débarque en équipe de France sur la pointe des pieds. Une surprise qui répond pourtant à une certaine logique. Et le début d'une aventure qui pourrait être bien plus longue que ce que certains imaginent.

Chaque fin de printemps, le peuple toulousain se fait une raison et se projette sur un départ de son dernier rempart Guillaume Restes, aveu d’impuissance d’un club formateur incapable de conserver ses plus belles pépites (et qui en a même fait une stratégie économique assumée ces dernières années). Et puis la saison reprend et le gamin de la ville rose est toujours dans les bois, sans que le Téfécé ne se soucie de tomber un jour à court de jeux de mots à inventer sur son patronyme pour annoncer la bonne nouvelle. Pas forcément la trajectoire imaginée pour le prodige, propulsé titulaire à seulement 18 ans et annoncé comme un futur grand du poste. Au point que le voir apparaître dans la vidéo d’annonce de la première liste de Zinédine Zidane (il faut bien vivre avec son temps), à la place notamment d’un Brice Samba installé depuis trois ans, a de quoi surprendre.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com