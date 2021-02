Guillaume Peltier plaide pour "isoler la dette Covid qui pèse sur nos comptes publics"

Selon le vice-président délégué des Républicains, la dette Covid est une "dette de guerre", financée par la BCE, qu'il faut "isoler" afin "qu'elle devienne une dette perpétuelle ou une dette à échéance de 100 ans".

Le vice-président délégué de LR Guillaume Peltier. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Face à une dette qui s'est envolée à cause de la crise sanitaire et sociale, le vice-président délégué des Républicains Guillaume Peltier a plaidé mardi 2 février dans Le Parisien pour "isoler la dette Covid". Selon le numéro 2 du parti, "la dette Covid n'est pas une dette comme une autre : c'est une dette de guerre. Elle n'est pas financée par les marchés, mais par la Banque centrale européenne (BCE). Ce qui serait audacieux, comme le disent François Baroin ou Alain Minc, serait d' isoler la dette Covid qui pèse sur nos comptes publics afin qu'elle devienne une dette perpétuelle ou une dette à échéance de 100 ans ".

"Cette dette européenne centenaire aurait trois avantages : alléger la charge de remboursement qui va peser sur notre jeunesse, endiguer la pauvreté et financer la relance par la consommation et les investissements publics", poursuit-il dans les colonnes du quotidien. " Le remboursement de cet emprunt à très longue échéance se ferait par une taxe carbone aux frontières extérieures de l'UE à laquelle la majorité des Français et des partis sont favorables", ajoute Guillaume Peltier.

Selon le numéro 2 des Républicains, isoler la dette ne risque pas de rendre frileux les prêteurs, "dès lors que l'on précise bien qu'il y a deux dettes : la dette Covid centenaire et la dette nationale". Pour cette dernière, Guillaume Peltier propose "à la fois une règle d'or budgétaire, selon laquelle la France s'engage à présenter à l'horizon 2030 des comptes publics en équilibre, et une règle d'or anti-gaspillage selon laquelle l'Etat s'engage à lutter contre les fraudes fiscales et sociales qui représentent 100 milliards d'euros chaque année, mais aussi en conditionnant l'accès des aides sociales aux étrangers à cinq années de travail".

Après une récession attendue à 11% du PIB en 2020, le projet de budget de l'Etat pour 2021 table sur un rebond économique de 6% du PIB en 2021, un déficit de 8,5% et une dette qui s'envole à 122,4% du PIB . Présidée par l'ancien ministre Jean Arthuis, une commission sur l'avenir des finances publiques travaille actuellement sur des propositions au gouvernement sur le remboursement de la dette issue de la crise du Covid-19, avec comme contrainte de ne pas augmenter les impôts. Le gouvernement envisage de cantonner cette dette, c'est-à-dire de la traiter à part avec un remboursement étalé sur le long terme via une ressource dédiée. Mais d'autres options peuvent être explorées.