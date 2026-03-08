Guillaume Hoarau avoue s'être « perdu » en Chine

L’accident (bête) de parcours. Aujourd’hui consultant pour la chaîne Ligue 1+, l’ancien attaquant international Guillaume Hoarau (cinq sélections avec les Bleus) est revenu sur l’ensemble de sa carrière dans les colonnes de L’Equipe. Le Réunionnais révèle notamment qu’il jouait au palet breton avec Christophe Jallet au temps de ses années au Paris Saint-Germain. Mais une version un peu spéciale, à base de rhum arrangé : « À chaque fois, celui qui perd boit un coup » , auraient dit le défenseur. « Mes cousins lui répondent : « On s’en fout, celui qui gagne aussi ». Et puis Jaja a éteint tout le monde. Mes cousins étaient bourrés, allongés. Je suis resté debout avec lui, mais je n’ai pas fait le malin. »

Duel perdu face à Ricky van Wolfswinkel

Après quatre saisons passées au PSG, Hoarau quitte le club de la capitale en janvier 2013, direction le Dalian Aerbin en Super League chinoise . Son plus grand regret. « Quand tu as ce truc dans le ventre qui te dit : « N’y va pas ». Et tu le fais quand même… J’étais en contact avec Everton, on m’a mis la pression à Dalian Aerbin, rejoue-t-il. Je suis en famille à la Réunion, il y a de l’euphorie : « Allez j’y vais, je m’en fous. » C’était pour l’argent, et je me suis perdu. » …

JD pour SOFOOT.com