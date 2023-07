Guillaume Cazcarra (Hexacup) : « On veut remplir les terrains de France »

En fondant l'Hexacup à seulement 20 ans, Guillaume Cazcarra n'aurait pas forcément imaginé revigorer la pratique et la vision du football à 8 en France. Mais son application mobile destinée aux footballeurs amateurs ne compte déjà plus ses adeptes. Objectif : « former » des joueurs-citoyens qui agissent pour la planète. Entretien vert.

Concrètement, comment est née l’Hexacup ?

Je m’ennuyais durant le premier confinement, et j’avais envie de retrouver les terrains de sport. Quand le confinement s’est arrêté, j’ai décidé de créer une association et une application mobile : l’Hexacup. En chauffant des amis, puis des amis d’amis, pour mettre les premières équipes sur pied. On offre aux gens une pratique du football à 8 totalement libre : les utilisateurs peuvent créer leur équipe, avec un nom et un logo rigolo, avant de s’affronter. Tout a pris une ampleur que je n’avais pas du tout prévue. Il y avait une vraie demande de la part des jeunes, donc on a eu entre 50 et 60 équipes composées de jeunes de 15 à 25 ans. Quand j’ai vu l’engouement, même si ce n’était qu’un délire entre potes au départ, j’ai vite eu envie de faire grandir le projet. Je suis originaire de Bordeaux, donc on a commencé notre activité là-bas. Et puis on s’est implantés à Lille, Paris, Toulouse, où il y a beaucoup d’étudiants. Aujourd’hui, trois ans après le lancement, on est présents dans vingt villes.…

Propos recueillis par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com