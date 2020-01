Guide Michelin 2020 : découvrez les nouveaux restaurants étoilés

628 tables étoilées, quatre de moins que l'an dernier, et 18 nouveaux restaurants étoilés à Paris. Le guide Michelin dévoile ce lundi après-midi, son palmarès 2020.Trois nouveaux restaurants récompensés de trois étoiles Parmi ceux ayant obtenu, pour la première fois, la troisième étoile, Graal de la profession, figurent : Christopher Coutanceau, connu pour sublimer les produits de la mer dans la table portant son nom à La Rochelle (ouest), le chef japonais Kei Kobayashi, pour son établissement parisien « Kei » ou encore le duo Glenn Viel, chef et Jean-André Charial, propriétaire de « l'Oustrau de Baumanière » aux Baux-de-Provence. Onze nouveaux récompensés de deux étoilesUne dizaine de chefs ont obtenu pour la première fois leur deuxième étoile. Parmi eux, on compte quelques établissements parisiens : Yannick Alléno pour « L'Abysse » au Pavillon Ledoyen, David Bizet du« Taillevent », Thierry Karakachian pour «L'Atelier Joël Robuchon Etoile », mais aussi Stéphanie Le Quellec pour «La Scène ». Figurent également parmi les nouveaux lauréats deux étoiles : Stéphane Carrade pour son établissement« Skiff Club » à Pyla-sur-Mer, Sébastien Vauxion pour le « Sarkara » à Courchevel, Anthony Bisquerra pour « La Table de l'Alpaga » à Mégève, Lionel Giraud et sa « Table Saint-Crescent » à Narbonne, ainsi que Pierre Lambinon pour le« Py-r » à Toulouse, Éric Canino à sa « Voile à La Réserve de Ramatuelle » à Ramatuelle et enfin, Kazuyuki Tanaka pour « Racine » à Reims. Une cinquantaine obtenant leur 1re étoileUne cinquantaine de chefs font leur entrée dans le célèbre guide rouge. Parmi les Parisiens, on compte : Marc Favier pour le « Marcore », Sylvain Sendra pour « Fleur de Pavé », Mathieu Pacaud pour « Anne au Pavillon de la Reine », Alain Pegouret pour « Sergent Recruteur », Mi-Jin Ryu et Éric Trochon pour « Solstice », Frédéric Anton pour son « Jules Verne », Yannick ...