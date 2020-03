Guerre sanitaire : le Conseil d'État au front

La prescription de la chloroquine - le traitement popularisé par le professeur Didier Raoult - et l'approvisionnement en masques et matériels pour soignants, d'une part, la fermeture de centres de rétention administrative où sont retenus des étrangers, d'autre part... Ce jeudi 26 mars, le Conseil d'État examinait deux recours en procédure d'urgence. Une fois de plus. À la demande de syndicats, d'associations de citoyens ou de collectifs de soignants ou de médecins.

Face à la crise du Covid-19, les magistrats du Palais-Royal travaillent d'arrache-pied. Depuis l'année dernière, en effet, les citoyens peuvent saisir en référé le Conseil d'État, et même directement, via l'application numérique Télérecours. Et nombreux ne se privent pas de porter la « guerre » sanitaire que nous vivons devant les magistrats de la juridiction suprême de l'ordre administratif, lesquels doivent - dans l'urgence - se prononcer sur des affaires sensibles. Telle, par exemple, cette requête du syndicat des internes en médecine, dimanche 22 mars, exigeant un confinement quasi total, à la chinoise, de la population française. Lourde responsabilité des juges qui, en quelques heures, ont dû se prononcer sur une mesure engageant la vie de l'ensemble des Français... Le professeur Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, omniprésent dans les médias depuis le début de la crise, s'est même étonné sur France Inter que le Conseil d'État

