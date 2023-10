Guerre Israël-Gaza: les Européens "condamnent fermement" le Hamas, Moscou appelle à la "retenue"

Des roquettes tirées depuis Gaza vers Israël, le 7 octobre 2023 ( AFP / MAHMUD HAMS )

L'UE et de nombreuses capitales européennes ont "fermement condamné" samedi les attaques menées dans la nuit par le Hamas et souligné le droit d'Israël, qui a lancé une riposte, à "se défendre", la Russie pour sa part appelant à la "retenue" et la Turquie à éviter une escalade. Voici les principales réactions.

Union européenne

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a condamné "sans équivoque" des attaques relevant du "terrorisme dans sa forme la plus méprisable", et estimé qu'Israël avait "le droit de se défendre".

"Nous suivons avec angoisse les nouvelles en provenance d'Israël (...) Cette violence horrible doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien", a souligné de son côté le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "L'UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles", a-t-il ajouté.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également dénoncé ces "attaques aveugles lancées contre Israël et son peuple ce matin, infligeant terreur et violence à des citoyens innocents"

Russie

Moscou appelle à la "retenue" après ces attaques, a indiqué un diplomate russe haut placé. "Nous sommes en contact avec tout le monde maintenant. Avec les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes", a déclaré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du Kremlin pour le Proche-Orient et l'Afrique, cité par l'agence Interfax.

Ukraine

Des véhicules de pompiers devant un immeuble résidentiel de Tel-Aviv après des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël, le 7 octobre 2023 ( AFP / JACK GUEZ )

Kiev "condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et à Tel Aviv", a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères. L'Ukraine exprime son "soutien à Israël dans son droit à de défendre lui même et son peuple".

Turquie

Le président Recep Tayyip Erdogan a exhorté Israëliens et Palestiniens à "agir de manière raisonnable" et "à s'abstenir d'agir impulsivement ce qui augmenterait les tensions".

France

Le président Emmanuel Macron "condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël", et a exprimé sa "pleine solidarité" avec les victimes.

Par la voix de son ministère des Affaires étrangères, Paris a aussi "réaffirmé son rejet absolu du terrorisme et son attachement à la sécurité d'Israël".

Royaume-Uni

"Je suis choqué par les attaques menées ce matin par les terroristes du Hamas contre des citoyens israéliens", a déclaré le chef du gouvernement Rishi Sunak. "Israël a le droit absolu de se défendre", a-t-il ajouté.

De la fumée au-dessus d'une centrale électrique à Ashkelon, dans le sud d'Israël, après des tirs de roquettes depuis Gaza, le 7 octobre 2023 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Londres condamne "sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre les civils israéliens", a dit de son côté le ministre des Affaires étrangères James Cleverly. Londres "soutiendra toujours le droit d'Israël à se défendre", a-t-il ajouté.

Allemagne

Berlin "condamne fermement les attaques terroristes venant de Gaza contre Israël", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Israël "a toute notre solidarité" et "le droit, garanti par le droit international, de se défendre contre le terrorisme", a-t-elle ajouté. Le Hamas "contribue à l'intensification de la violence", estime encore Mme Baerbock.

Italie

Rome "soutient le droit d'Israël à se défendre" contre "l'attaque brutale qui se déroule en Israël", a indiqué le gouvernement.

Espagne

L'Espagne est "choquée" par la "violence aveugle" des attaques "terroristes extrêmement graves" lancées par le Hamas, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jose Manuel Albares.

Pays-Bas

Le Premier ministre Mark Rutte s'est entretenu avec son homologue israélien Benjamin Nétanyahu de "l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël" et lui dire que "les Pays-Bas condamnent sans ambiguïté cette violence terroriste et soutiennent pleinement le droit d'Israël à se défendre".

Pologne

Des véhicules détruits par des tirs de roquettes à Ashkelon, dans le sud d'Israël, après des tirs de roquettes depuis Gaza, le 7 octobre 2023 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Le ministre des Affaires étangères polonais Zbigniew Rau "condamné dans les termes les plus fermes" ces attaques qualifiées d'"inacceptables" et d'"actes d'agression révoltants".

République tchèque

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a "condamné" ces attaques contre des "victimes innocentes". Prague "a toujours été du côté d'Israël et continuera de l'être", a-t-il ajouté.

Grèce

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a "fermement condamné" ces "attaques atroces". Athènes "est aux côtés du peuple israélien et soutient pleinement son droit à se défendre".

Albanie

Le ministre albanais des Affaires étrangères, Igli Hasani, a "fermement condamné" ces attaques, et ajouté que "nous sommes fermes face au terrorisme".