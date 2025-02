Guerre en Ukraine : Zelensky se dit prêt à un "échange" de territoires avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le 10 février 2025 à Kiev ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt mardi à "un échange" de territoires avec la Russie, dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des Etats-Unis, et estime que l'Europe seule ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité.

Si le président américain Donald Trump parvient à amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations, "nous échangerons un territoire contre un autre", a affirmé M. Zelensky dans un entretien avec le quotidien britannique The Guardian, tout en ajoutant qu'il ne savait pas quel territoire Kiev demanderait en retour.

"Je ne sais pas, nous verrons. Mais tous nos territoires sont importants, il n'y a pas de priorité", a-t-il en effet confié.

Le chef de l'Etat ukrainien a précisé au Guardian qu'il pourrait échanger avec le président russe Vladimir Poutine la partie de la région frontalière russe de Koursk dont l'armée ukrainienne s'est emparée il y a six mois.

La Russie revendique pour sa part l'annexion en Ukraine en 2014 de la péninsule de Crimée et en 2022 de quatre régions, celles de Donetsk, de Kherson, de Lougansk et de Zaporijjia, bien qu'elle n'en ait pas le contrôle total.

- Pas de sécurité "sans les Américains" -

"Des voix s'élèvent pour dire que l'Europe pourrait offrir des garanties de sécurité sans les Américains et je dis toujours non", a par ailleurs martelé M. Zelensky.

"Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de vraies garanties de sécurité", a-t-il poursuivi.

Le vice-président américain J.D. Vance lors du sommet sur l'IA à Paris, le 11 février 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Il doit rencontrer vendredi le vice-président américain J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich.

Le retour au pouvoir de Donald Trump, qui s'est engagé à mettre rapidement fin au "carnage" de la guerre en Ukraine, a relancé les conjectures autour de pourparlers de paix.

Celui-ci a annoncé lundi la prochaine visite en Ukraine de son émissaire spécial, Keith Kellogg, chargé de préparer un plan pour arrêter le conflit, trois ans après l'invasion déclenchée par la Russie.

Volodymyr Zelensky a longtemps rejeté l'idée de négociations, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille. Mais l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe, qui avance dans l'est de son territoire.

Dans les colonnes du Guardian, le président ukrainien se dit prêt à négocier mais précise vouloir le faire "en position de force".

- Accès aux ressources -

M. Zelensky assure par ailleurs que les Etats-Unis auront un accès prioritaire aux ressources minières stratégiques de son pays.

Il avait expliqué qu'il avait présenté cette idée à Donald Trump en septembre, au cours de leur rencontre à New York et qu'il avait l'intention de proposer un plan plus détaillé "concernant les opportunités pour les entreprises américaines, tant dans la reconstruction de l'Ukraine d'après-guerre que dans l'extraction des ressources naturelles ukrainiennes".

Carte de l'Ukraine localisant approximativement les réserves d'une sélection de minerais : graphite, lithium, titane, zirconium et terres rares ( AFP / Sylvie HUSSON )

"Ceux qui nous aident à sauver l'Ukraine auront la possibilité de la rénover, avec leurs entreprises et les entreprises ukrainiennes. Nous sommes prêts à parler de toutes ces choses en détail", a-t-il déclaré au Guardian.

L'Ukraine dispose de certaines des plus grandes réserves minérales d'Europe et il n'est "pas dans l'intérêt des Etats-Unis" que celles-ci tombent entre les mains de la Russie, a souligné le président ukrainien.

"Des ressources naturelles précieuses dans lesquelles nous pouvons offrir à nos partenaires des possibilités qui n'existaient pas auparavant d'investir. Pour nous, cela créera des emplois, pour les entreprises américaines, cela générera des profits", a-t-il ajouté.