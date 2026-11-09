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Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky s'est "coordonné" avec l'UE avant les négociations avec la Russie sous médiation américaine
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/11/2026 à 16:58

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Volodymyr Zelensky à Oslo, en Norvège, le 20 octobre 2026. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Volodymyr Zelensky à Oslo, en Norvège, le 20 octobre 2026. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

L'Union européenne sera représentée lors de ces pourparlers entre Russie et Ukraine, prévus les mardi 10 et mercredi 11 novembre à Abou Dhabi, selon un responsable de l'UE ayant requis l'anonymat.

L'Europe derrière l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a indiqué ce lundi 9 novembre s'être "coordonné" avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avant les pourparlers Ukraine-Russie sous médiation américaine prévus cette semaine à Abou Dhabi. "Ursula et moi avons également coordonné nos positions concernant la réunion à Abou Dhabi. Nous faisons tout pour que le format trilatéral produise des résultats", a-t-il dit sur X.

Ces pourparlers, prévus mardi et mercredi, visent à relancer les efforts diplomatiques pour un règlement du conflit en Ukraine, déclenché en 2022 par l'invasion russe à grande échelle. Les Européens cherchent à peser sur ces discussions pour éviter un éventuel accord qui ferait la part belle aux revendications russes, au détriment de leurs intérêts de sécurité et de ceux de l'Ukraine. L'Union européenne sera représentée à Abou Dhabi, selon un responsable de l'UE ayant requis l'anonymat. "L'UE, l'Otan, l'E3" (France, Allemagne et Grande-Bretagne) seront présents, en marge de ces discussions tripartites, a précisé cette source.

Jared Kushner plaide pour des discussions "directes" entre l'Europe et la Russie

La conseillère diplomatique du président du Conseil européen Antonio Costa sera aux Emirats arabes unis, a indiqué un autre responsable européen sous couvert d'anonymat. "Les Européens seront bien représentés et la France sera à Abou Dhabi pour participer à ces discussions", avait également assuré dimanche le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. L'un des émissaires américains, Jared Kushner, gendre du président Donald Trump, a lui plaidé pour des discussions "directes" entre l'Europe et la Russie, notamment sur "de plus larges arrangements en matière de sécurité". La semaine dernière, il avait assuré que les Etats-Unis consulteraient "étroitement" les Européens durant cette rencontre.

En cas de progrès à Abou Dhabi, les discussions pourraient, selon lui, évoluer vers un format "multilatéral plus large avec leur participation directe". Mais pas question de participation directe, au moins à ce stade, a déclaré un peu plus tôt le Kremlin. Les discussions se tiendront dans un format strictement "trilatéral" incluant Kiev et Washington, a prévenu Moscou, dont la délégation a décollé pour Abou Dhabi dans l'après-midi.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, en route pour les Émirats arabes unis, a pour sa part annoncé que son équipe mènerait des "réunions de coordination séparées" avec "ses partenaires européens". "Des représentants de pays européens — dont le groupe E4 (le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie) — ainsi que des représentants de l'Otan et de la Commission européenne seront présents à Abou Dhabi", a-t-il détaillé sur les réseaux sociaux.

Guerre en Ukraine

3 commentaires

  • 17:27

    Les européens veulent surtout un gel du conflit .. un autre Minsk 3. .. du point des russes ça n a aucun intérêt. .. ils refusent une pause qui permettrait à l Ukraine de se renforcer avant un nouveau round sanglant .

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