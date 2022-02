Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a "perdu" son statut international, selon François Hollande

Par ailleurs, l'ancien chef de l'État a estimé que les Occidentaux devaient se préparer à l'éventualité d'une guerre, et que l'Europe devait sortir de l'idée que les États-Unis seraient toujours là pour la protéger.

François Hollande à Parisn le 25 février 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La guerre déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine lui a "déjà" coûté son crédit international, a estimé l'ancien président François Hollande, invité à commenter l'affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle le président russe va devenir un "paria".

"Il a toujours poursuivi le projet d'être reconnu comme l'interlocuteur principal des Américains, même s'il pense le pire des États-Unis, et comme un grand responsable à l'échelle du monde, capable de s'immiscer dans toutes les régions et sur tous les conflits", a indiqué François Hollande à Libération .

"C'est sur ce terrain-là que Vladimir Poutine a sans doute déjà perdu", a tranché l'ancien chef de l'État.

"C'est ce statut qui est en train de s'effondrer, a-t-il analysé, car il devient un personnage difficile à fréquenter, même pour son voisin et partenaire chinois, qui le soutient. La Chine a en effet d'autres objectifs et ne veut pas être identifiée à des politiques de remise en cause des frontières . Voilà pourquoi Vladimir Poutine est en position beaucoup plus faible qu'il n'y paraît sur le plan international." La position chinoise a été illustrée samedi quand la Chine s'est abstenue lors d'une résolution à l'ONU réclamant le retrait russe de l'Ukraine, laissant Moscou seul à voter contre.

Malgré tout, François Hollande a appelé les Occidentaux à se préparer à l'éventualité d'une guerre, "sans l'accepter comme une fatalité".

Il faut "nous donner les moyens de nous défendre. Depuis des années, la France a toujours voulu défendre des valeurs et des intérêts à l'extérieur par des moyens militaires. Mais en Europe, la plupart des pays sont persuadés que les États-Unis seront toujours là pour assurer leur sécurité. Eh bien non, c'est fini".

"La grande leçon de ces derniers jours est que l'Europe doit intégrer que la défense de son intégrité justifie des sacrifices, des efforts et des moyens importants".