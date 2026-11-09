Guerre en Ukraine : rôle des Européens, Donetsk... ce qu'il faut savoir sur la reprise des négociations avec la Russie, sous médiation américaine

Steve Witkoff et Jared Kushner à Kiev le 6 septembre 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Les pourparlers entre Ukraine et Russie, sous médiation américaine, reprennent après près de huit mois d'interruption du fait de la guerre au Moyen Orient.

Trouver une issue diplomatique au conflit le plus meurtrier en Europe depuis 1945. Mardi 10 et mercredi 11 novembre, des négociations entre l'Ukraine et la Russie, sous médiation américaine, doivent avoir lieu à Abou Dhabi. Voici ce que l'on sait sur ces pourparlers.

L'Ukraine sous pression

Sur le plan diplomatique, l'Ukraine, en proie à des bombardements russes constants et meurtriers, est sous pression. La Russie pilonne à nouveau, depuis plus d'un mois, son réseau énergétique, faisant craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante et électricité pour des millions d'Ukrainiens. Parallèlement, cet automne, le président américain Donald Trump s'est fortement rapproché de Moscou : il a vilipendé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et conclu un accord avec le Kremlin pour la livraison de diesel russe, malgré les sanctions occidentales toujours en vigueur, suscitant la consternation de Kiev.

Les Ukrainiens sont "très pessimistes" quant aux initiatives de l’administration Trump, et "contraints" de s'adapter à "la stratégie américaine", dit à l’AFP l’analyste Volodymyr Fessenko. Un récent cessez-le-feu dans la région de Kherson, à l'initiative de la Première dame américaine Melania Trump, a permis des évacuations humanitaires et a été respecté par les deux camps. Un "précédent très positif", selon Volodymyr Fessenko, qui pense que Kiev va chercher la "désescalade" par "le biais de telles trêves locales". Jusqu'à présent, Moscou a refusé un cessez-le-feu prolongé sur tout le front.

La délégation ukrainienne sera dirigée par le négociateur Roustem Oumerov et incluera également Kyrylo Boudanov, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne et ex-dirigeant du renseignement militaire.

La Russie embourbée

Le président russe Vladimir Poutine refuse de rencontrer directement Volodymyr Zelensky pour négocier, hormis à Moscou. Sur le front, ses troupes sont empêtrées dans une guerre d'usure où l'omniprésence des drones bloquent tout mouvement d'ampleur. Elles grignotent encore du terrain dans certains secteurs, mais au prix de très lourdes pertes. Ces derniers mois, une contre-offensive ukrainienne a même permis à Kiev de reprendre du terrain et soulager la pression autour de Kramatorsk et Sloviansk, les grands bastions de la région de Donetsk, dans l'Est, qui échappent toujours au Kremlin.

Poutine a fait de la prise de la région de Donetsk son objectif principal, mais, à ce rythme, elle pourrait mettre des mois, voire des années. Kiev refuse de se retirer de cette région très défendue, estimant notamment que cela permettrait au Kremlin d'attaquer ensuite davantage son territoire, en l'absence de garanties de sécurité solides. Lors des négociations à Abou Dhabi, la délégation russe sera à nouveau dirigée par l'historien nationaliste Vladimir Medinski, et incluera également un vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. "Il s'agit d'une équipe très sérieuse, capable d'aborder un large éventail de questions : sur le plan militaire, le règlement des enjeux territoriaux et les garanties de sécurité (...) mais aussi la sécurité européenne", a dit à l'AFP Alexandre Gabouev, directeur du Centre Carnegie Russie-Eurasie.

Trump veut un "très grand accord"

Mises en suspens en raison de la guerre en Iran déclenchée par des bombardements israélo-américains, ces négociations sous la médiation des États-Unis reprennent après les visites en septembre, à Kiev et à Moscou, des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff. Après avoir rencontré la semaine dernière l'émissaire russe Kirill Dmitriev — présent à la Maison Blanche en même temps que des responsables ukrainiens — Donald Trump a prédit un "très grand accord" avec la Russie sur l'Ukraine qui pourrait "englober toute l'Europe". Jared Kushner a, lui, déclaré que les États-Unis travaillaient sur un accord visant à établir une "architecture de sécurité européenne plus large".

Jared Kushner et Steve Witkoff ont été accusés de faire preuve de complaisance envers la Russie. Et des médias américains ont rapporté que les Américains chercheraient à conclure, en coulisses, des accords commerciaux d'envergure avec Moscou.

Le rôle des Européens

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les Européens craignent que Moscou et Washington ne concluent un accord sans les consulter. Lundi, Volodymyr Zelensky a dit s'être "coordonné" avec l'UE avant les pourparlers. "L'UE, l'Otan, l'E3 (France, Allemagne et Grande-Bretagne) seront présents, en marge de ces discussions tripartites", a indiqué ce lundi un responsable de l'UE ayant requis l'anonymat.

Ecartant toute participation directe des Européens, le Kremlin a souligné ce lundi que les discussions seraient strictement trilatérales. La Russie a cherché à écarter l'Europe des discussions et la plupart des dirigeants européens n'ont eu que peu, voire aucun contact avec Vladimir Poutine depuis 2022. Le mois dernier, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre ont néanmoins eu un échange téléphonique, fait rare, avec Vladimir Poutine, qualifiant ces discussions de "substantielles".