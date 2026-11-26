Guerre en Ukraine : les États-Unis valident une vente de matériel pour la maintenance des F-16 ukrainiens, payée par des pays européens

L'Ukraine utilisera des fonds en provenance "de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas et de la Norvège pour cet achat".

( NTB / JAN LANGHAUG )

Le gouvernement américain a annoncé mercredi 25 novembre avoir approuvé la vente de pièces détachées pour la maintenance des avions de combat F-16 utilisés par l'armée ukrainienne, alors que des informations de presse faisaient récemment état d'appareils immobilisés faute d'entretien.

Pour cette transaction de plus de 600 millions de dollars , l'Ukraine utilisera des fonds en provenance "de la Belgique, du Danemark, des Pays-Bas et de la Norvège pour cet achat", et "aucun fonds américain ne sera associé à ce transfert", insiste le département d'État américain dans un communiqué. "Le gouvernement ukrainien a demandé d'acheter un lot de maintenance de F-16" précise le texte.

Début octobre, le journal américain Wall Street Journal avait affirmé que la "majeure partie" des F-16 ukrainiens utilisés face aux attaques aériennes russes étaient hors service pour une question d'inspection obligatoire.

La maintenance des F-16, un "défi"

La diplomatie ukrainienne avait démenti et affirmé utiliser toujours "intensivement" ses F-16, de fabrication américaine et fournis par ses alliés occidentaux depuis 2024.

Un porte-parole avait cependant reconnu que l'entretien de ces appareils était un "défi" notamment car il s'agit de modèles de F-16 anciens dont "certains composants" ne sont "plus fabriqués" et "de plus en plus difficiles à se procurer".

Kiev n'a pas reçu beaucoup d'exemplaires de ces F-16 et en a déjà perdu au moins quatre au combat depuis 2024 , selon des annonces officielles. Des problèmes de formation des pilotes ukrainiens ont également été signalés.

L'administration Trump, qui a pourtant drastiquement réduit l'aide militaire à Kiev, avait déjà approuvé en mai 2025 une transaction similaire pour l'entretien des F-16 ukrainiens.