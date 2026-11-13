Guerre en Ukraine : le système satellitaire Starshield de nouveau limité, "toujours aucune explication", selon Volodymyr Zelensky

Les intercepteurs de drones ne reçoivent plus de signal lorsqu'ils se déplacent à une vitesse dépassant 161 km/h, ce qui les empêche de facto d'intercepter les drones à réaction russes, dont la vitesse peut atteindre entre 300 et 1.000 km/h.

Volodymyr Zelensky à Dublin, en Irlande, le 11 novembre 2026. ( AFP / PAUL FAITH )

Le système satellitaire militaire Starshield est de nouveau victime de restrictions en Ukraine depuis jeudi, et ce sans "aucune explication", a affirmé vendredi 13 novembre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous n'avons toujours aucune explication claire" , a déclaré le dirigeant sur les réseaux sociaux. "J'ai demandé au ministère des Affaires étrangères d'Ukraine et au ministre de la Défense d'intensifier leurs contacts avec le département d'État américain, le Pentagone et SpaceX afin d'obtenir des éclaircissements et de régler la situation", a-t-il ajouté.

Selon Kiev, les terminaux Starshield, version militaire du réseau civil Starlink, cessent actuellement d'émettre au-delà d'une vitesse de déplacement de 160 km/h , comme cela avait déjà été observé en octobre.

"Cela rend impossible, en particulier, l'utilisation d'intercepteurs contre les Shahed à réaction ", a répété Volodymyr Zelensky, alors que la Russie a intensifié depuis plusieurs mois l'emploi de ces drones d'attaque, notamment contre la capitale ukrainienne. L'Ukraine place notamment des antennes Starshield sur ses drones intercepteurs afin de les piloter et de contrer les drones à réaction russes qui se déplacent à très grande vitesse. SpaceX n'autorise en revanche pas la connexion à son réseau depuis le territoire russe. Les intercepteurs de drones ne reçoivent plus de signal lorsqu'ils se déplacent à une vitesse dépassant 161 km/h, ce qui les empêche de facto d'intercepter les drones à réaction russes, dont la vitesse peut atteindre entre 300 et 1.000 km/h.

Un prédécent en octobre

Quelques heures plus tôt, un drone russe a endommagé un bâtiment de l'Institut ukrainien de traumatologie et d'orthopédie à Kiev, faisant trois blessés parmi les patients, selon le ministère ukrainien de la Santé.

Ces restrictions ont été enregistrées sur les territoires ukrainiens occupés par Moscou, et non sur le territoire contrôlé par Kiev, a précisé une source au sein du ministère ukrainien de la Défense à des journalistes, dont l' AFP . SpaceX n'autorise pas l'utilisation de Starshield sur le territoire russe .

En octobre, Volodymyr Zelensky avait accusé Washington d'être à l'origine de limitations similaires et de ne pas avoir averti l'Ukraine, à plusieurs reprises, de l'arrivée de missiles russes avant leurs frappes.

La Maison Blanche et Elon Musk, propriétaire de SpaceX, avaient alors rejeté toute responsabilité dans ce bridage du système. La limitation avait ensuite été levée à la demande du président américain Donald Trump.

Ces restrictions étaient apparues dans un contexte de fortes tensions entre les deux dirigeants, qui s'étaient publiquement adressé de vives critiques.