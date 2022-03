Guerre en Ukraine : la pression s'accentue sur l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de Poutine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé à son prédécesseur de quitter ses fonctions au sein de grands groupes russes.

Gerhard Schröder à Hanovre, en Allemagne, le 24 avril 2019. ( dpa / JULIAN STRATENSCHULTE )

Rosneft, Nord Stream 2, Gazprom... L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est sous le feu des critiques pour ses liens étroits avec Vladimir Poutine et ses postes au sein de grands groupes russes. Il a déjà été lâché par une partie de son entourage .

"Je ne pense pas qu'il soit juste que Gerhard Schröder exerce ces fonctions et je pense aussi qu'il serait juste qu'il se retire", a affirmé le chancelier Olaf Scholz sur la chaîne publique ZDF . Interrogé pour savoir si cela nuit au Parti social-démocrate (SPD) dont ils sont tous deux représentants, le chef du gouvernement a assuré : "Tout le monde sait que nous ne sommes pas d'accord avec" les positions de Gerhard Schröder concernant la Russie.

"Je ne sais pas (si cela nuit au SPD), je ne l'espère pas et je ne le crois pas non plus, mais mon conseil à Gerhard Schröder est de se retirer de ces fonctions ", a-t-il insisté.

"Pas d'affaire privée dans le cadre d'une fonction publique"

L'ancien chancelier social-démocrate (1998-2005) est très critiqué ces dernières semaines en raison de ses liens avec Vladimir Poutine à l'origine de l'invasion de l'Ukraine. Âgé de 77 ans, Gerhard Schröder affiche de longue date sa proximité avec le président russe. Il est en outre président du conseil d'administration de Rosneft, premier groupe pétrolier russe, et du comité d'actionnaires de Nord Stream 2, gazoduc russo-allemand controversé.

Il doit en principe entrer en juin au conseil de surveillance du géant russe Gazprom.

Pour Olaf Scholz, les engagements de Gerhard Schröder ne relèvent pas d'une affaire privée. "Il n'y a pas d'affaire privée dans le cadre d'une fonction publique" , selon lui.

La co-dirigeante du parti social-démocrate, Saskia Esken, a ainsi reproché le week-end dernier à Gerhard Schröder de "nuire à la réputation de l'Allemagne et de la social-démocratie". Olaf Scholz lui-même a pris ces dernières semaines ses distances avec l'ancien chancelier et rappelé que le prédécesseur d'Angela Merkel "ne parlait pas au nom du gouvernement".