Guerre en Ukraine : l'Union européennee assure qu'elle va supprimer l'essentiel de ses importations de pétrole russe

Un dénouement après des semaines de préparation et des heures de négociation. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé lundi 31 mai dans la soirée un embargo sur le pétrole russe qui supprimera l'essentiel de leurs importations depuis ce pays d'ici à la fin de l'année, en exemptant la Hongrie, ont annoncé les dirigeants européens.

Cet accord couvre pour l'instant "plus des deux tiers des importations de pétrole de Russie" , a déclaré le président du Conseil, Charles Michel. Il va permettre de "supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre" russe et exercer "une pression maximum" sur Moscou pour l'inciter à mettre fin à la guerre, a-t-il affirmé sur Twitter.

Grâce à l'engagement volontaire de Berlin et Varsovie d'arrêter leurs importations par l'oléoduc de Droujba, l'embargo supprimera "environ 90%" des importations européennes de pétrole russe d'ici à la fin de l'année", a précisé Ursula von der Leyen, également sur Twitter.

Graphique montrant la proportion et le pays d'origine du pétrole importé par l'Union européenne ( AFP / )

Les importations par l'oléoduc de Droujba, qui alimentent aussi la Hongrie, seront exemptées dans un premier temps, ce qui a permis de lever le veto de Budapest qui bloquait depuis plusieurs semaines le 6e paquet de sanctions de l'UE contre l'invasion russe de l'Ukraine.

La Hongrie, pays enclavé sans accès à la mer, dépend pour 65% de sa consommation du pétrole acheminé par l'oléoduc de Droujba. Selon l'Elysée, l'embargo progressif de l'UE sera limité dans un premier temps au pétrole transporté par bateau (soit les 2/3 des achats européens de pétrole russe).

Des négociations doivent avoir lieu "dès que possible" pour mettre fin au reste des importations de pétrole russe de l'UE, a précisé l'Elysée. En négociation depuis un mois, le nouveau paquet de sanctions prévoit aussi un élargissement de la liste noire de l'UE à une soixantaine de personnalités, dont le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill.

Carte de l'Est de l'Ukraine et zoom sur les localités de Severodonetsk et Lyssytchansk, au 28 mai à 19h GMT ( AFP / )