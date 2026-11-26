Guerre en Ukraine : l'émissaire américain évoque "une guerre par procuration dans laquelle l'Europe finance et arme l'Ukraine"

"Pendant cette guerre, l'Europe a acheté de l'énergie à la Russie pour plus de 250 milliards de dollars. Je pense qu'en réalité, l'Europe a payé plus d'argent à la Russie dans cette guerre qu'elle n'en a donné à l'Ukraine", a glissé le gendre de Donald Trump.

Jared Kushner à Berlin, en Allemagne, le 19 novembre 2026. ( POOL / Hannah McKay )

L'émissaire américain Jared Kushner a mis en garde l'Europe, accusée d'être dans "une guerre par procuration dans laquelle (elle) finance et arme l'Ukraine dans son combat contre la Russie", dans un entretien mercredi 25 novembre. Il s'est inquiété d'un risque d'"escalade" après avoir passé "plusieurs heures avec Poutine".

Il n'en faut "pas beaucoup pour que cela s'aggrave sérieusement" , a prévenu, dans une interview au podcast allemand MD Meets, Jared Kushner, chargé avec Steve Witkoff de négocier au nom de Donald Trump avec Kiev et Moscou pour parvenir à la paix en Ukraine.

"Impasse territoriale"

Évoquant les difficultés rencontrées dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, celui qui est par ailleurs le gendre du président Donald Trump a reconnu "une impasse territoriale" actuelle .

Il dit avoir eu cette impression avec Steve Witkoff après qu'ils eurent passé "plusieurs heures avec (Vladimir) Poutine", le président russe.

Jared Kushner a également pointé une certaine ambivalence des Européens vis-à-vis de la Russie. "Pendant cette guerre, l'Europe a acheté de l'énergie à la Russie pour plus de 250 milliards de dollars. Je pense qu'en réalité, l'Europe a payé plus d'argent à la Russie dans cette guerre qu'elle n'en a donné à l'Ukraine", a-t-il déclaré.