Guerre en Ukraine : Kiev frappe le pont de Crimée pour la troisième fois cette semaine

Inauguré en 2018, le pont de Crimée a une grande valeur symbolique pour Moscou car il est censé illustrer l'annexion de cette péninsule ukrainienne, en 2014.

( AFP / STRINGER )

Le pont reliant la Russie à la Crimée occupée -aussi stratégique que symbolique pour Moscou- a été frappé pour la troisième fois cette semaine par l'Ukraine, a annoncé mercredi 18 novembre un responsable russe local. Des frappes ukrainiennes avaient sérieusement endommagé deux jours plus tôt cette infrastructure essentielle pour le transport.

"À la suite d'une nouvelle attaque contre le pont de Crimée, la circulation est temporairement interrompue . Tous les services compétents sont à pied d'œuvre. Une évaluation des dégâts est en cours", a affirmé Sergueï Aksionov, le responsable de la Crimée nommé par Moscou, sur son compte Telegram. Le ministère russe des Transports a déclaré jeudi que l'attaque n'avait fait aucun blessé et que le trafic ferroviaire sur le pont avait été interrompu.

Cette nouvelle attaque intervient à quelques heures de la rencontre inédite entre le président russe Vladimir Poutine et ses homologues chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, à Shenzhen, en Chine.

La travée routière entièrement détruite

Le chef des autorités locales nommé par Moscou avait indiqué lundi que l'Ukraine avait frappé le pont de Crimée. Puis l'ouvrage avait subi dans la nuit de lundi à mardi une importante attaque menée, selon Kiev, avec des missiles et des drones. Selon les services de sécurité ukrainiens (SBU), ces frappes ont entièrement détruit une travée routière du pont , qui compte une partie routière et une partie ferroviaire.

Mardi, dans la journée, le ministère russe des Transports avait fait savoir que la circulation des trains avait repris sur l'une des deux voies ferroviaires mais que des réparations se poursuivaient sur la deuxième.

Inauguré en 2018, le pont de Crimée a une grande valeur symbolique pour Moscou car il est censé illustrer l'annexion de cette péninsule ukrainienne, en 2014, et son rattachement au territoire russe. C'est également une voie de communication importante pour approvisionner ce territoire.